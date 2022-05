Ein Glas Rotwein ist schuld: So wurde Fritz Sedl zum Chef der Sportfreunde

Plus Fritz Sedl ist der Macher bei den Sportfreunden Friedberg. Der 71-Jährige kümmert sich vom Rasen bis zu den Kabinen um fast alles. Was ihm besonders wichtig ist.

„Der Sportplatz ist das Spiegelbild eines Vereins“ – nach diesem Leitspruch hegt und pflegt Fritz Sedl seit vielen Jahren das Gelände der Sportfreunde Friedberg. Als Vorsitzender kümmert sich der 71-Jährige aber um weit mehr als nur den Rasen bei den Ostlern. Ohne ein Skiwochenende wäre er aber vermutlich gar nicht in die Funktionärslaufbahn eingestiegen.