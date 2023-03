Friedberg braucht Punkte: TSV zu Gast beim Topteam

Die Handballer des TSV Friedberg brauchen im Abstiegskampf dringend Punkte. Ausgerechnet jetzt geht es zum TSV Lohr. Wie die Gäste das Wunder schaffen wollen.

Am Samstag ab 19.30 Uhr geht es für die Friedberger Handballer in der Abstiegsrunde der Bayernliga beim TSV Lohr weiter. Dann wollen die Herzogstädter die Trendwende schaffen.

Denn zuletzt gab es für den TSV zwei Niederlagen in Folge. Das klare 26:35 zu Hause gegen den TV Erlangen-Bruck warf die Herzogstädter im Kampf um den Klassenerhalt weit zurück. Lohr, das vor der Saison weitaus stärker eingeschätzt wurde und eher überraschend in der Abstiegsrunde spielen muss, ist mit vier Siegen und nur einer Niederlage gut in Form. Die Friedberger sind in der Außenseiterrolle am Samstag. Denn Lohr hat eine sehr erfahrene Truppe mit Spielern, die auch schon eine Klasse höher gespielt haben. In der Abwehr ist Lohr robust und verteidigt mit groß gewachsenen Spielern im Innenblock in einer 6-0-Formation. Es fehlt beim TSV Armin Alijagic aus privaten Gründen.

„Es ist es wichtig, dass wir uns auf uns selbst konzentrieren“, sagt Trainer Andreas Dittiger. „Lohr hat eine sehr starke Mannschaft, da werden wir unseren besten Handball zeigen müssen. Die starke zweite Hälfte aus dem Spiel am letzten Wochenende macht uns Mut. Wir müssen konzentriert und aggressiv verteidigen und in unser Tempospiel kommen.“ (gia)