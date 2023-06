Hohes Niveau: Nachwuchs spielt beim Zavadil-Cup in Friedberg groß auf

Beim Zavadil-Cup des TC Friedberg sind Tennisspielerinnen und Tennisspieler aus ganz Süddeutschland am Start. Der heimische Nachwuchs schlägt sich wacker.

Nachwuchsspielerinnen und Nachwuchsspieler aus ganz Süddeutschland waren wieder beim traditionellen Zavadil-Cup des TC Friedberg von der U11 bis zur U21 dabei. Auch einige heimische Tenniscracks spielten mit, diesmal ohne den ganz großen Erfolg.

Am weitesten ging es noch für die Spieler der U21. Samuel Braun und Ben Brandl schafften es bis ins Viertelfinale. Dort war dann für die beiden Friedberger, die auch bei den Erwachsenen in der Landesliga im Einsatz sind, Schluss. Brandl, der im Vorjahr bis ins Halbfinale gekommen war, verlor mit 2:6 und 2:6 gegen Mike Stieler (TC Göppingen). Für ihn war es nach Verletzungspause das erst Turnier. Der amtierende bayerische U16-Meister Samuel Braun, an drei gesetzt, unterlag zeitgleich Leo Pade (TSV Haar) ganz knapp mit 2:6, 6:3 und 4:10. Den Sieg holte sich der frühere Friedberger David Eichenseher (Gersthofen). Für Friedbergs Lasse Bermiller war im Achtelfinale Schluss, ebenso für Teamkollege Markus Schuster. Bei der weiblichen U21 gingen Paulina und Lilly Koch an den Start. Beide schieden bereits in Runde eins aus, Lilly Koch musste krankheitsbedingt aufgeben. Den Sieg holte sich die an Nummer drei gesetzte Alina Kupfer vom TC Ismaning, die im Finale Nelli Marie Bukow (TC Augsburg) besiegte.

Tennis: Weniger Teilnehmende beim Zavadil-Cup in Friedberg

Bei der männlichen U16 setzte sich Rafael Briegel vom TC Weilheim in einem spannenden Finale gegen den an eins gesetzten Erik Skerbatis (TSV Haunstetten) durch. Am Ende hieß es 3:6, 7:6 und 10:6. Für den Friedberger Levin Bergmiller war im Halbfinale Schluss. Benjamin Kammer und Loris Köble schieden früh aus. Bei der männlichen U14 schied der an zwei gesetzte Friedberger Maximilian Weißbach im Halbfinale aus. Er verlor mit 1:6 und 4:6 gegen Yanis Regragui (TC Taufkirchen). Den Sieg holte sich Maximilian Nowenta (Nürnberg). Bei der U9 holte sich Mika Bergmiller Platz drei.

Veranstalter Jiri Zavadil zeigte sich zufrieden, obwohl weniger Teilnehmende dabei waren als im Vorjahr: „Das Niveau war gut bis sehr gut. Auch unsere Spieler haben gute Leistungen gezeigt.“