Ironman endet für eine Friedbergerin in der Notaufnahme

Die Triathletin Nadine Reißner aus Friedberg will sich in Luxemburg für die WM qualifizieren. Doch 800 Meter vor dem Ziel kollabierte sie.

Nach den deutschen Meisterschaften auf der Mitteldistanz vor einigen Wochen bei acht Grad und strömendem Regen kämpften die Triathletinnen und Triathleten beim Ironman 70.3 in Luxemburg gegen Temperaturen bis zu 42 Grad und starke Windböen. Für die Friedbergerin Nadine Reißner startete das Rennen sehr gut: Durch die warmen Wassertemperaturen war das Schwimmen mit Neopren-Anzug verboten, sodass Reißner mit 27:23 Minuten für die 1900 Meter sogar eine Minute weniger als die schnellsten Profi-Triathletinnen benötigte und insgesamt die 11.- schnellste Schwimmzeit aller 2700 Starterinnen und Starter hatte.

Auf dem Fahrrad erzielte Reißner eine gute Zeit

Auf dem anschließenden 90 Kilometern langen Rundkurs, der mit 870 Höhenmeter durch Luxemburg und Frankreich ging, konnte Reißner ihre bisher beste Radleistung abrufen und stieg als zweite in ihrer Altersklasse vom Rad. Zu diesem Zeitpunkt erreichte das Thermometer schon Temperaturen über 36 Grad und der abschließende Halbmarathon stand erst noch bevor. Kilometer für Kilometer kämpfte sich die Friedbergerin dem Ziel entgegen.

Doch nach knapp 20 Kilometern fing die 32-Jährige plötzlich an zu wanken, bis sie bei 20,3 Kilometer als vierte in ihrer Altersklasse, mit der sicher geglaubten WM-Qualifikation und als beste deutsche Altersklassenathletin, nur gut 800 Meter vor dem Ziel – kollabierte. Hitzeschlag und Dehydrierung führten zu Hyperventilation und starken Krampfanfällen, sodass es statt durch den Zielbogen in die Notaufnahme ging.

Kurz vor dem Ziel kollabiert die Friedbergerin

Dort bestätigten sehr schlechte Blutwerte die kritische Situation. Inzwischen konnte aber durch erneute Blutabnahme beim Friedberger Hausarzt erste Entwarnung gegeben werden. Die Werte entwickeln sich in die richtige Richtung, allerdings muss sich die Triathletin vorerst schonen, sodass der geplante Start bei der 2. Bundesliga in Trebgast am Wochenende mit der Damenmannschaft der TG Viktoria Augsburg ausfallen musste. Auch die verpasste WM-Qualifikation stimmt Reißner traurig.

„Ich kann es immer noch nicht fassen, dass ich so kurz davor war. Aber ich habe alles versucht und mein Körper wollte einfach nicht mehr“, sagt die 32-Jährige. „So gesehen kann ich mir selbst nichts vorwerfen. Ich bin momentan einfach froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist und muss meinen Körper jetzt wieder zu Kräften kommen lassen.“ (AZ)