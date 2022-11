Friedberger Handballer peilen ersten Sieg an - Kissing mit Herkuslesaufgabe

Plus Die Handballer des TSV Friedberg sind in Anzing gefordert. Die Zweite trifft im Derby gegen Aichach auf einen alten Bekannten. Kissing empfängt den Zweiten.

Eine Herkulesaufgabe wartet auf die Handball-Männer des Kissinger SC, die ein Spitzenteam erwarten. Die Friedberger Bayernliga-Männer erhoffen sich in Anzing den ersten Sieg. Der TSV Friedberg II geht als Außenseiter ins Derby und trifft auf einen alten Bekannten.