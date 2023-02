Friedberg

18:00 Uhr

Klassenerhalt rückt in weite Ferne: Friedberger Handballer mit Bruchlandung

Herber Rückschlag im Abstiegskampf: Alexander Prechtl (am Ball) und die Handballer des TSV Friedberg kassierten in der Abstiegsrunde der Bayernliga gegen den TV Erlangen-Bruck eine deutliche Niederlage.

Plus Handball-Bayernliga: Die Männer des TSV Friedberg verlieren das zweite Heimspiel in der Abstiegsrunde in Folge erneut deutlich. Die Hoffnung auf den Klassenerhalt schwindet.

Von Domenico Giannino Artikel anhören Shape

Bereits zur Halbzeitpause hingen die Köpfe einiger Spieler des TSV Friedberg. 9:19 stand es zu diesem Zeitpunkt im Spiel der Abstiegsrunde der Bayernliga-Handballer gegen den TV Erlangen-Bruck. Am Ende hieß es 26:35 aus Sicht der Herzogstädter, für die der Klassenerhalt mit der zweiten Heimpleite in Folge in weite Ferne rückt.

