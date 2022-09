Friedberg

vor 4 Min.

Nächster Kampf abgesagt: Boxer Dübüs hängt in den Seilen

Plus Friedberger Boxer Fatih Dübüs muss Kampf in Gelsenkirchen absagen.Was hinter dem Rückzieher steckt und wie es jetzt weitergeht.

Er klingt wie immer. Die klare Wortwahl, das schwäbische „weisch“ am Ende des Satzes, der Motivationssprech, den sich viele Sportlerinnen und Sportler in den Jahren ihrer Karriere angeeignet haben. Am Telefon lässt es sich deshalb schwer erkennen, ob Fatih Dübüs sich nun freut oder hadert, ob er seine Leistung während eines Kampfes feiert oder ihm das Schwächeln beim Training missfällt. Und doch änderte sich die Gefühlslage des Friedberger Boxers in diesem Jahr im Monatstakt – zuletzt war er daran aber selbst schuld.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

