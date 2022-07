Deutschlands Nummer eins: So erfolgreich sind die heimischen Wasserskifahrer

Bei der deutschen Meisterschaft räumt der WSV Friedberg ab. Erstmals gewinnen die Friedberger die Mannschaftswertung. Eine Fahrerin holt Gold trotz Verletzung.

Mit 15 Starterinnen und Startern stellte der WSV Friedberg bei der deutschen Meisterschaft im Wasserski im niederländischen Weert die meisten Teilnehmenden. Zudem sicherten sich die Herzogstädter den Mannschaftstitel insgesamt 31 Medaillen in den verschiedenen Altersklassen und Disziplinen.

Der WSV Friedberg stellte bei nicht nur die meisten Teilnehmer, sondern gewann auch den Mannschaftswettbewerb. Foto: Nicole Hillenbrand

Oft schon war die Friedberger Mannschaft nah dran an der erhofften Goldmedaille in der Teamwertung – diesmal wurden die Mühen belohnt. In der Mannschaftswertung holten die Eigengewächse Paula Götz, Laura Hillenbrand, Isabel Bossow und Niklas Heinicke zum ersten Mal in der über 50-jährigen Vereinsgeschichte den Titel nach Hause. Das Team Friedberg 2 (Leni Bauer, Phoenix Baumgardt, Nils Quigley und Carlo Müller) erreichte in der Wertung den vierten Platz.

Auch an der Anzahl der errungenen Einzelmedaillen lässt erahnen, dass der WSV Friedberg in den vergangenen Jahren einiges an Nachwuchsarbeit getan hat. Elf Jugendliche gingen in den Klassen U15 und U19 an den Start. In der jüngsten Altersklasse gab es eine Premiere für Robbie Werner, der bei seiner ersten deutschen Meisterschaft direkt einen Finalplatz im Trickski erreicht. Im Finale fehlten ihm nur 140 Punkte auf Platz drei. Luis Bauer konnte sich in einem spannenden Wettkampf durchsetzen und einmal Bronze sowie Silber mit nach Hause nehmen. Paula Götz, die nach den Vorläufen Favoritin in allen Disziplinen war, konnte verletzungsbedingt nicht im Finale starten, holte aber aufgrund der Vorlaufleistungen dennoch die Goldmedaille in der Kombination. Die Teamkolleginnen Lara Müller mit zwei dritten Plätzen und Szonja Mayer mit vier Silber- und Bronzemedaillen räumten ab.

Hillenbrands räumen ab

Bei der U19 errang Carlo Müller vier Podiumsplätze, patzte allerdings einmal im Finale. So öffnete er die Tür für Teamkollege Nils Quigley, der die Chance nutzte und sich eine Bronzemedaille sicherte. Leni Bauer und Phoenix Baumgardt lieferten sich im Slalom ein Kopf-an-Kopf-Rennen, welches Bauer im Finale für sich entscheiden kann. Sie holte sich sowohl im Slalom als auch im Trickski den Meistertitel vor Baumgardt. Auch die beiden Friedbergerinnen Lara Volpe und Anna Gebert gingen nicht leer aus. Nach guten Trainingsergebnissen holten beide jeweils eine Bronzemedaille.

Niklas Heinicke zeigte sich bei der deutschen Meisterschaft Open in Topform. Mit starken Ergebnissen holte er drei Meistertitel und einem zweiten Platz. Der Friedberger scheint für die Europameisterschaft, die an gleicher Stelle im September stattfindet, gut vorbereitet. Auch Laura Hillenbrand nahm dreimal Gold und einmal Silber mit nach Hause und freut sich auf ein Wiedersehen mit der Wettkampfstrecke im Herbst. Isabel Bossow stieg nach zweijähriger Pause wieder ins Wettkampfgeschehen ein und feierte mit drei Podestplätzen ein starkes Comeback.

Nachdem Jürgen Usinger wegen einer Verletzung kurzfristig absagen muss, war Andreas Hillenbrand der einzige Vertreter des WSV Friedberg bei den Senioren I. Er holte drei Meister- und einen Vizemeistertitel wie seine Tochter Laura.