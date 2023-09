Friedberg

So schaffen Sie den Friedberger Halbmarathon: Ein Profi gibt Tipps

Plus Viktor Reger ist in diesem Jahr schon mehr als 400 Halbmarathons gelaufen. Für alle Teilnehmenden des Friedberger Laufs hat der Oberbernbacher Ratschläge.

Von Sebastian Richly

Seit dem 1. Januar läuft Viktor Reger täglich 50 Kilometer. Der Oberbernbacher weiß, was es bedeutet, seinen Schweinehund zu überwinden. Auch am Friedberger Halbmarathon hat der 43-Jährige schon öfter teilgenommen. Am Sonntag feiert der Lauf ein Jubiläum. Bereits zum 20. Mal geht es über vier Runden durch die Innenstadt. Der Ultraläufer, verrät, wie man sich am besten vorbereitet und was es während und nach des Laufs zu beachten gibt.

So sieht das Jubiläumstrikot beim Friedberger Halbmarathon am Sonntag aus. Foto: Sebastian Richly

Schon beim Aufstehen beginnt die Vorbereitung auf den Lauf, der um 10 Uhr startet. Reger empfiehlt ein gehaltvolles Frühstück, das aber nicht zu fettig sein sollte. „Ich selbst trinke immer nur eine Tasse Kaffee, aber mein Körper ist daran gewöhnt. Im Prinzip muss es jeder selbst wissen, aber am besten ist ein Müsli samt Haferflocken mit Früchten und Nüssen. Dann ist der Magen nicht zu voll und der Körper bekommt viele Nährstoffe, die er für den anstrengenden Lauf benötigt“, so Reger, der empfiehlt, zwei Stunden vor dem Start nichts mehr zu Essen. Trinken sollte man dagegen schon vor dem Schwitzen. „Ich kann nicht so viel vorher trinken, aber ein Liter wäre vor einem Halbmarathon schon gut. Dann kommt man eigentlich gut durch und hat das nicht dauernd im Hinterkopf. Jeder Stopp an der Verpflegungsstelle kostet Zeit.“

