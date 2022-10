Friedberg

vor 33 Min.

Spaß und harte Arbeit: So tickt der erfolgreiche Wakeboarder Laurenz Ringeisen

Plus Laurenz Ringeisen vom WSV Friedberg gehört zu den besten Wakeboardern Deutschlands. Der 18-Jährige kam zufällig zum Sport. Das ist sein Erfolgsgeheimnis.

Von Sebastian Richly Artikel anhören Shape

Ein Blick in das Zimmer von Laurenz Ringeisen genügt, um zu wissen, welche Sportart er betreibt. Drei Wakeboards samt Helm und Bindungen sind neben seinem Bett aufgereiht. Darüber hängt ein Poster vom Friedberger See – Ringeisen bei einem spektakulären Sprung. Der 18-Jährige ist im Sommer beinahe täglich auf dem Wasser. Der Neusässer verrät, was ihn an der Sportart fasziniert und warum Erfolge für ihn nicht das Wichtigste sind.

