Spaß und harte Arbeit: So tickt der Wakeboarder Laurenz Ringeisen

Plus Laurenz Ringeisen vom WSV Friedberg gehört zu den besten Wakeboardern Deutschlands. Der 18-Jährige kam zufällig zum Sport. Das ist sein Erfolgsgeheimnis.

Ein Blick in das Zimmer von Laurenz Ringeisen genügt, um zu wissen, welche Sportart er betreibt. Drei Wakeboards samt Helm und Bindungen sind neben seinem Bett aufgereiht. Darüber hängt ein Poster vom Friedberger See – Ringeisen bei einem spektakulären Sprung. Der 18-Jährige ist im Sommer beinahe täglich auf dem Wasser. Der Neusässer hat 2022 einige Erfolge gefeiert.