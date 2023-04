Spektakel an der Lechleite: Das war beim Islandpferde-Turnier geboten

Auf dem Islandpferdehof in Friedberg sind 100 Reiterinnen und Reiter am Start. Der älteste Teilnehmer ist über 80 Jahre alt. Ein weiteres Event steht an.

100 Reiterinnen und Reiter waren mit ihren rund 120 Islandpferden aus ganz Bayern auf dem Islandpferdegestüt Lechleite der Familie Frisch in Friedberg zu Gast. Es ging um wichtige Qualifikationspunkte für die kommende Saison zu.

Vor allem in den Spezialgangarten der Islandpferde – Tölt und Pass – gab es beeindruckende Darbietungen auf der Ovalbahn des Hofes. Der umfangreiche Prüfungskatalog umfasste neben den sogenannten Gangprüfungen auch eine vielfältige Auswahl an Dressurwettbewerben. Die durch die Richterinnen und Richter vergebenen Noten fließen in das offizielle Qualifikationsregister des deutschen Islandpferde-Verbandes ein, und qualifizieren die Starterinnen und Starter für höhere Leistungsklassen oder auch bundesweite Meisterschaften. Die Ausschreibung umfasste Wettbewerbe von der Kinderklasse für die acht bis Zehnjährigen bis zu den schweren Sportprüfungen für Erwachsene.

Pferdesport: Im Juni findet auf dem Islandpferdehof das nächste Turnier statt

Die schwere Dressurprüfung konnte Veronika Frisch, die Inhaberin des Betriebes mit ihrem Hengst Smyrill von der Stiftsmühle für sich entscheiden. In der schweren Fünfgangprüfung ging der Uwe Brenner (Baden-Württemberg) mit gleich zwei Pferden auf die ersten Plätze und erhielt entsprechend hohe Noten. Neben den Qualifikationspunkten zeigten sich alle Teilnehmenden sowie die Veranstalterfamilie rundum zufrieden. „Die Turniere an der Lechleite sind mittlerweile ein bayernweiter Pflichttermin. Es gibt keine vergleichbare Anlage in ganz Bayern“, schwärmt Patricia Bauderer aus Westerstetten (Baden-Württemberg), die in den vergangenen Jahren kein Turnier an der Lechleite ausgelassen hat. Bei der Verpflegung setzten Familie Frisch und ihr Team ausschließlich auf vegetarische und vegane Verpflegung auf Mehrweggeschirr. Ältester Starter war Christoph Gronde aus dem Allgäu, mit inzwischen 82 Jahren in zwei Gangprüfungen. Er sagt von sich selbst, er sei mittlerweile auf dem Pferd besser unterwegs, als zu Fuß. Gronde startet seit dem ersten Turnier an der Lechleite 1999 nahezu jedes Jahr.

Die Familie Frisch freut sich bereits auf das nächste Turnier im Juni. Dann findet das Sportevent für Islandpferde an der Lechleite statt. (AZ)