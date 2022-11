Trainerwechsel: Emanuel Baum verlässt Friedberg und geht nach Stätzling

Plus Emanuel Baum wechselt in der Winterpause vom TSV Friedberg zum FC Stätzling. Er nennt die Beweggründe und verrät, warum seine Arbeit noch nicht zu Ende ist.

Das Trainerkarussell dreht sich schon zu Beginn der Winterpause. Der FC Stätzling hat einen neuen Coach gefunden, der den Bezirksligisten ab Januar übernimmt. Es ist ein alter Bekannter.