Ukraine-Krieg: Wie der Sport zwei Mädchen bei der Integration hilft

Plus Taisiia Chefranova und Milana Bricka sind aus der Ukraine nach Deutschland geflohen. Die Sportgymnastinnen haben beim TSV Friedberg eine sportliche Heimat gefunden.

Nicht jedes Kommando verstehen Taisiia Chefranova und Milana Bricka. Eine kurze Geste mit der rechten Hand von Trainerin Sylvia Basch, und die beiden Mädchen wissen, wie sie sich zu bewegen haben. Knie durchdrücken, Fuß ausstrecken - Spagat ist nicht gleich Spagat. Seit rund einem Jahr trainieren die beiden ukrainischen Mädchen bei den Sportgymnastinnen des TSV Friedberg. Damals mussten sie aus ihrer Heimatstadt Charkiw vor dem Krieg fliehen. Die Mädchen haben viel durchgemacht. Der Sport hilft bei der Integration. Nicht nur die Ukrainerinnen profitieren.

Mittlerweile sind die beiden Mädchen sehr gut integriert. In den Pausen scherzen sie mit ihren Sportkameradinnen. Die Übungen gehen leicht von der Hand. In der rhythmischen Sportgymnastik führen die Mädchen mit unterschiedlichen Geräten, wie Ball, Reifen oder Band, eine Kür vor. Auf die Musik abgestimmt bewegen sich die Sportgymnastinnen und versuchen, eine möglichst fehlerfreie Darbietung abzuliefern.