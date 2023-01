Friedberg

vor 17 Min.

Verletzungen und mentale Blockade: Trampolinturnerin kämpft sich zurück

Corinna Hoppe geht für den TSV Friedberg an den Start - und das sehr erfolgreich.

Plus Vor der WM verletzt sich Trampolintunerin Corinna Hoppe. Danach fällt die 25-Jährige vom TSV Friedberg in ein Loch. Ein Auslandsaufenthalt bringt die Wende.

Von Werner Miller, Werner Miller, Sebastian Richly Artikel anhören Shape

Corinna Hoppe gehört zu den besten Trampolinturnerinnen Deutschlands. Die 25-Jährige geht seit vielen Jahren für den TSV Friedberg an den Start. Gleich mehrere Verletzungen warfen die Studentin in den vergangenen Jahren zurück - mit Folgen. Die gebürtige Münchnerin stand kurz vor dem Karriereende. Ein radikaler Entschluss brachte sie zurück in die Erfolgsspur.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen