Von Faschingsball bis Kabinenbau: Er hat bei den Sportfreunden Friedberg den Plan

Plus Andreas Goldstein kümmert sich um viele Dinge bei den Sportfreunden Friedberg. Die Arbeit wird nicht weniger. Dabei wollte er schon öfters aufhören.

Andreas Goldstein freut sich über seine Wiederwahl, denn sein Verein liegt ihm sehr am Herzen. Bei den Sportfreunden Friedberg hat er schon viele wertvolle Freundschaften schließen können. Seit 1991 ist er Mitglied, seit 2016 Zweiter Vorsitzender. Angefangen hat er in der Fußballabteilung und war mehr als 17 Jahre als Spieler der Aktiven im Einsatz. Zudem war er mehr als acht Jahre lang als Trainer und sieben Jahre als Jugendleiter tätig.

„Immer wieder wollte ich aufhören und immer wieder haben sie mich zurückgeholt“, erzählt der 39-Jährige. Seinen Verein kennt der Bauingenieur und Schreinermeister inzwischen wie seine Westentasche. In seiner jetzigen Funktion dominieren nun aber mehr die Zahlen, Fakten und die Verwaltung der Mitglieder. „Jeder einzelne Antrag wird von mir bearbeitet und ich versuche, jede Mail zeitnah zu beantworten“, erzählt Goldstein. „Spaß macht diese Arbeit nicht immer, wenn man aber als Resultat die Freude bei den Mitgliedern sieht, weiß man doch, wofür man das alles macht.“ Das Mammutprojekt des Bauingenieurs, das viel Zeit frisst, ist der geplante Neubau des Kabinentrakts. Nach sieben Jahren ist es endlich amtlich. „Diverse Auflagen sowie die Corona- und Ukrainekrise verzögerten das Bauvorhaben, aber jetzt ist es in trockenen Tüchern.“ Demnächst werde mit dem Anbau begonnen, danach die bestehenden Kabinen saniert.