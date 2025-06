Friedberger Talente glänzen beim Auerbräu Cup

Sonniges Wetter, spannende Wettkämpfe und starke Leistungen – der Auerbräu Cup 2025 in Kiefersfelden bot vier Tage Wasserski auf Top-Niveau. Mitten im Geschehen: das junge Team vom WSV Friedberg, das mit starken Platzierungen und persönlichen Bestleistungen glänzte.

In der U15 beeindruckte Amy Hilbert mit einem zweiten Platz im Trickski (1400 Punkte) und einem packenden Slalom-Duell, das sie nur knapp im Tiebreak verlor. In der U19 sorgte Lara Müller für Furore: Mit drei Bojen bei 13 Metern feierte sie den Slalomsieg und wurde auch in der Kombination Zweite. Szonja Meier zeigte mit Platz 5 im Slalom eine solide Leistung.

Luis Bauer fuhr bei den U19-Jungs sowohl im Slalom (Platz zwei) als auch im Trickski (5640 Punkte – persönliche Bestleistung) aufs Podest und bewies großes technisches Können. Auffällig war das hohe technische Niveau in dieser Altersklasse: Das Starterfeld beeindruckte mit komplexen Programmen, schnellen Erfolgen und zahlreichen Flips (Salti) – so kompakt und spektakulär war Trickski bisher meist nur in der offenen Klasse zu sehen.

Bei den Damen zeigte sich Phoenix Baumgart in Topform: Mit 3,5 Bojen bei elf Metern und 2700 Punkten im Trickski gehörte sie zu den Besten des Feldes. Auch Carlo Müller überzeugte in der offenen Herrenklasse mit Platz zwei im Slalom, Platz drei im Trickski (4000 Punkte) und einem starken zweiten Platz in der Kombination.

Trotz einiger Verletzungen – auch bei der Friedbergerin Paula Götz, die schon nach der ersten Runde im Trick ausscheiden musste – stand der Zusammenhalt im Vordergrund. Der WSV Friedberg zeigte nicht nur sportlich Flagge, sondern war auch organisatorisch stark vertreten, etwa durch Horst Heinicke, der seit Jahren im Juryteam mitwirkt.