Sechs Spiele in Folge jubelte Aufsteiger SV Waidhofen und feierte seine Erfolge – am vergangenen Wochenende musste der Spitzenreiter seine zweite Saisonniederlage gegen den TSV Kühbach einstecken. Am Sonntag erwartet dr Primus nun Zuhause den Mitaufsteiger BC Rinnenthal II. Das Spitzenspiel steigt an diesem Wochenende in Stotzard.

Reinhold Rummel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Spitzenspiel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stotzard Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis