Aindling gewinnt kleines Derby - Sportfreunde bleiben auf Kurs

Plus Fußball-A-Klasse: Die Sportfreunde Friedberg marschieren weiter. Dasing II siegt im Derby.

Die Sportfreunde Friedberg marschieren weiter Richtung Kreisklasse, haben allerdings gegen den TSV Inchenhofen II viel Arbeit. Im Derby überraschte der TSV Dasing II beim TSV Sielenbach und entführte mit einem 2:0 die Punkte. Der TSV Mühlhausen feierte mit zwei Blitztreffern einen 2:0-Auswärtssieg beim BC Rinnenthal II. Der TSV Friedberg II profitiert von Rehlinger Fehlern. Der TSV Aindling II entscheidet das kleine Derby beim FC Affing II für sich. In der A-Klasse Aichach bleiben die Verfolger am spielfreien Spitzenreiter TSV Hollenbach II dran.