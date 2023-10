Fußball-A-Klasse

Aindling II wehrt Mühlhauser Angriff ab: Rinnenthal II verkürzt Rückstand

Plus Der TSV Aindling II verhindert gegen den TSV Mühlhausen die erste Niederlage. Der SV Obergriesbach gewinnt das Verfolgerduell in der A-Klasse Aichach.

Der TSV Aindling II konnte in der A-Klasse Augsburg Ost gerade noch die erste Saisonniederlage abwenden. Gegen den TSV Mühlhausen entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Der BC Rinnenthal II konnte so den Rückstand auf den Tabellenführer verkürzen. Ein Schützenfest feierte der TSV Sielenbach. Der SV Obergriesbach feiert einen souveränen Erfolg im Verfolgerduell in der A-Klasse Aichach. Die Wanderfreunde Klingen kommen nicht über ein Unentschieden hinaus.

A-Klasse Aichach: Obergriesbach siegt in Aresing

TSV Weilach – BC Aichach II 5:1

