Fußball-A-Klasse

vor 32 Min.

Große schießt Sportfreunde im Topspiel in Obergriesbach zum Sieg

Marian Pauer (links) und der SV Obergriesbach mussten sich erst in der Schlussphase gegen den Favoriten SF Friedberg um Michael Pfeifer mit 0:2 beugen.

Plus Die Sportfreunde Friedberg marschieren in Richtung Kreisklasse. Im zweiten Topspiel setzt sich Aindling II durch. Hollenbach II feiert nächsten Kantersieg.

Artikel anhören Shape

Der TSV Mühlhausen musste sich trotz starken Gegenwehr dem TSV Aindling II knapp mit 1:2 beugen. Auch der SV Obergriesbach lieferte eine starke Partie gegen den Favoriten SF Friedberg ab – am Ende unterlag man mit 0:2. Hoch mit 6:0 setzte sich der TSV Hollenbach II gegen den FC Schrobenhausen in der A-Klasse Aichach durch. Sieben Treffer fielen beim 4:3-Auswärtssieg des BC Aichach II in Gerolsbach. Die Wanderfreunde Klingen kehrten mit einem 4:1-Erfolg aus Igenhausen nach Hause.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen