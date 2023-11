Hektisches Gipfeltreffen: Aindling II schlägt Rinnenthal II im Spitzenspiel

Plus Der TSV Aindling II bleibt in der Oststaffel ungeschlagen. Im Topspiel gab es ein 3:1 gegen Verfolger Rinnenthal II. Neuer Zweiter ist der TSV Sielenbach.

Im Gipfeltreffen der beiden noch ungeschlagenen Führenden in der A-Klasse Ost setzte sich der TSV Aindling II mit 3:1 gegen den BC Rinnenthal II durch und wahrte seinen Nimbus. Verfolger TSV Sielenbach behielt mit 3:0 die Oberhand gegen den FC Laimering. Der SV Obergriesbach feierte in der A-Klasse Aichach ein Schützenfest. Klar setzte sich auch der BC Aichach II durch.

SV Echsheim-Reicherstein II – SV Obergriesbach 2:6