Hollenbach II feiert Meisterschaft - Kissing II bleibt auf Kurs

BC Rinnenthal II vs. SV Obergiesbach, Fussball, AK A-Ost, 14.05.2023 im Zweikampf, Aktion, mit Simon Achter #8 (SV Obergriesbach), Fabian Graeff #3 (BC Rinnenthal II), BC Rinnenthal II vs. SV Obergiesbach, Fussball, AK A-Ost, 14.05.2023

Plus Der TSV Hollenbach II sichert sich den Titel in der A-Klasse Aichach. Ein Meringer erzielt gleich vier Tore. Der SV Obergriesbach bleibt auf Kurs Relegation.

Ungewöhnlich schwertat sich der Meister der A-Klasse Augsburg Ost Sportfreunde Friedberg beim Schlusslicht. Der SV Obergriesbach behauptete Platz zwei. In der A-Klasse Augsburg Mitte marschieren Kissing II und Mering II im Gleichschritt. Einem Spieler gelingen gleich vier Tore. Ein Affinger trifft und glänzt dann zwischen den Pfosten. Der TSV Hollenbach II feiert die Meisterschaft in der A-Klasse Aichach, während der FC Igenhausen unter die Räder kommt.

Adelzhausen II – SF Friedberg 1:2

Eine Tatsache mussten die Sportfreunde Friedberg als Tabellenführer zu Kenntnis nehmen. „Mit Schaulaufen allein tut man sich auch gegen den Tabellenletzten schwer“, teilte Vorsitzender Fritz Sedl mit. Zwar waren die Friedberger die überlegene Mannschaft, jedoch mit wenig zwingenden Torchancen. So war es dem aufgerückten Verteidiger Marco Heckmeier vorbehalten in der 40. Minute das 1:0 für den Meister zu erzielen. Nach dem Seitenwechsel hatte Torjäger Roman Große noch eine klare Torchance, ehe die immer mutig werdenden Gastgeber in der 55. Minute das 1:1 durch Philipp Sedlmayr erzielten. Spielertrainer Thomas Nöbel war es vorbehalten, nach Flanke von Bülent Nurten den Siegtreffer per Kopf zu erzielen.

