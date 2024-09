„Im Stich gelassen“ - Rehlinger Spielertrainer schmeißt überraschend hin

Rehlings Abteilungsleiter Manuel Rauscher hielt es zunächst für einen schlechten Scherz. Am Sonntagabend kontaktierte ihn Spielertrainer Frederic Arndt und bot seinen Rücktritt an. Der Sportchef konnte seinen Coach zwar nochmals zu einem persönlichen Gespräch überzeugen, doch am Montagabend stand dann der Entschluss fest. Und so steht der TSV Rehling nach nur vier Spieltagen ohne Trainer da. Rauscher ist sauer und enttäuscht.

Sebastian Richly