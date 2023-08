Fußball-A-Klasse

12:00 Uhr

Laimering fährt ersten Sieg ein - Rinnenthal I bleibt oben dran

Plus Absteiger FC Laimering gewinnt beim TSV Friedberg II. Rinnenthal II bleibt oben dran. Der TSV Aindling II behauptet die Spitze, während Rehling untergeht.

Von Reinhold Rummel Artikel anhören Shape

In der A-Klasse Ost konnten trotz des Unwetters am Wochenende alle Spiele ausgetragen werden. Große Überraschungen gab es dabei nicht. An der Spitze steht mit dem TSV Aindling II der Topfavorit auf den Aufsteig. Auch gegen die Dasinger Reserve ließen die Lechrainer nichts anbrennen. Ebenfalls noch ohne Punktverlust ist der BC Rinnenthal II. Einen gebrauchten tag erwischt der TSV Rehling. Der FC Laimering holt nach dem Abstieg den ersten Sieg. Gleiches gilt für Aufsteiger Obergriesbach II.

TSV Friedberg II – Laimering 0:2

Mit einem verdienten Auswärtssieg konnte der Absteiger die Heimreise antreten. Bereits in der zwölften Spielminute gelang Ihsan Koc per Freistoß aus 25 Metern die Führung. Kurz nach dem Seitenwechsel legte Neuzugang Tarek Raboue den Treffer zum Endstand nach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen