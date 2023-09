Fußball-A-Klasse

Rinnenthal und Sielenbach teilen Punkte - Laimering verspielt klare Führung

Plus Der FC Laimering gibt in den Schlussminuten einen Drei-Tore-Vorsprung aus der Hand. Der TSV Rehling ärgert sich. In Rinnenthal muss der Rettungswagen anrücken.

Von Reinhold Rummel

In der A-Klasse Ost gab es im Spitzenspiel zwischen dem BC Rinnenthal II und dem TSV Sielenbach keinen Sieger. Das Spiel wurde von einem Schockmoment überschattet. Federn ließ der FC Laimering trotz 3:0-Führung. Ein fünffacher Torschütze schießt Türkspor Aichach ab.

A-Klasse Ost: Schockmoment beim BC Rinnenthal

SV Obergriesbach II – FC Laimering/Rieden 3:3

