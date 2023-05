Fußball-A-Klasse

Schützenhilfe für SV Obergriesbach: Relegation auf der Couch

Durch das Unentschieden des TSV Aindling II nimmt der SV Obergriesbach an der Aufstiegsrelegation teil. Foto: Reinhold Rummel

Plus Der SV Obergriesbach ist dank des Aindlinger Patzers Zweiter. Kissing II brauch nur noch einen Sieg für den Titel. Für Igenhausen und die SG Pöttmes wird es eng.

Wenig meisterlich präsentierten sich die Sportfreunde Friedberg in der A-Klasse Ost. Der SV Obergriesbach nimmt an der Aufstiegsrelegation teil, weil der Konkurrent patzt. In der A-Klasse Mitte bleibt es bis zum Schluss spannend im Rennen um die Meisterschaft.

Inchenhofen II – SF Friedberg 2:0

„Überhaupt nicht meisterlich präsentierten sich die Sportfreunde im vorletzten Punktspiel der Saison“ teilte Friedbergs Vorsitzender Fritz Sedl mit. Auch wenn einige Stammspieler fehlten, hätte man sich mehr Zielstrebigkeit von den Friedbergern gewünscht. Ganz anders die Hausherren, bei denen es noch um den Klassenerhalt ging. Das 1:0 in der 15. Minute durch Calvin Calis wurde begünstigt durch eine „Kiste“ von Michael Pfeifer. Mit einem Konter nach 65. Spielminuten durch Calis war die Partie entschieden.

