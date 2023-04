Sportfreunde profitieren von Ausrutschern - eine Liga ist besonders spannend

Die Sportfreunde Friedberg siegen dank eins Blitz-Hattricks. Ein Kissinger verwandelt gleich drei Elfmeter. Hollenbach II marschiert weiter davon.

In der A-Klasse Ost feierten die Sportfreunde Friedberg nach zwei Spielen ohne Sieg wieder einen Dreier und profitierten von den Ausrutschern der Verfolger. Dasings Nachwuchsspieler stellt den Spielverlauf kurz vor dem Schlusspfiff auf den Kopf. In der A-Klasse Mitte marschieren Kissing II und Mering II im Gleichschritt vorneweg.

A-Klasse Ost: Sportfreunde profitieren vom Aindling Ausrutscher

TSV Dasing II – TSV Ainding II 1:0

Enttäuscht war Aindlings Spielertrainer Fabian Ettinger nach dem Schlusspfiff. 0:1 unterlag seine Elf im Derby gegen den TSV Dasing. „Wir hätten für zwei Tage Spitzenreiter sein können, aber wir haben unsere Chancen einfach nicht genutzt.“ Dagegen war Dasings Trainer Christian Schlosser voll des Lobes: „Wir hatten nicht viele Gelegenheiten, aber die eine, die wir hatten, haben wir gemacht“, sprach er die letzte Spielminute an. Marc Baumgärtner schleuderte einen Einwurf über die Gästeabwehrreihe und Nico Necker spitzelte den hüpfenden Ball an Schlussmann Sebastian Peltzer vorbei unter die Querlatte. Zuvor war Dasings Schlussmann Benedikt Greppmair der Garant für die Null. Drei hundertprozentige Chancen wehrte er ab. Die größte Möglichkeit vergab Maximilian Gradl nach 85. Minuten, als er aus zwei Metern den Ball fünf Meter über das Tor knallte.

Mühlhausen – Obergriesbach 2:2

Viel zu passiv startete die Heimelf gegen eine hoch motivierte Gästemannschaft. Torhüter Philipp Pistauer allein erwies sich als Spielverderber, der vier Hochkaräter der Zeche-Elf zunichtemachte. Gegen die beiden Treffer von Co-Spielertrainer Bastian Stefanovic aus kurzer Distanz war er aber machtlos. Nach dem Seitenwechsel sah Pistauer dann aber eine giftigere Heimelf, die dem Gast kräftig zusetzte. Lohn war nach 71. Minuten der Anschlusstreffer von Marco Tolj und Alexander Mayr gelang mit einem Volleyschuss aus 18 Meter der 2:2-Endstand.

FC Affing II – SF Friedberg 1:4

Von einem verdienten Gästesieg sprach FCA-Berichterstatter Bernhard Moll. „Wir haben eine schwache Leistung abgerufen und lagen schon zum Seitenwechsel klar im Rückstand“, so Moll. Vor allem Gästetorjäger Roman Große war nicht unter Kontrolle zu bringen. Mit einem Blitz-Hattrick nach nur 17 Spielminuten war die Partie bereits frühzeitig entschieden. Affing bemühte sich nach dem Wechsel auf Schadensbegrenzung und konnte den Spitzenreiter mehr fordern. Nach Flanke von Dominik Schmidt gelang Noah Scherer der Ehrentreffer. Für die starken Friedberger machte Thomas Jedlicka per Kopfball den 4:1-Auswärtssieg perfekt.

Inchenhofen II – TSV Friedberg II 0:1

Schon frühzeitig gelang den Gästen der Treffer des Tages. „Das war besonders bitter“, so Inchenhofens Coach Tanriverdi. Seine Elf hatte zahlreiche Ausfälle zu beklagen und lieferte den Gästen eine ausgeglichene Vorstellung ab. Torhüter Marco Schaller konnte den glitschigen Ball nicht unter Kontrolle bringen und klatschte das Spielgerät genau vor die Füße von Ahmad Jasoor, der keine Mühe hatte zu vollstrecken.

A-Klasse Mitte: Mering II feiert Schützenfest

Kissing II – DJK West 4:0

Einen souveränen Erfolg fuhr der Tabellenführer ein und blieb erneut ohne Gegentor. Bereits nach zehn Minuten sorgte Julian Zieske für die Führung. Es dauerte bis zur 58. Minute, ehe Julian Kauer per Foulelfmeter für die Vorentscheidung sorgte. Kauer durfte dann noch zwei weitere Male vom Punkt ran. Sowohl den Handelfmeter in der 80. Minute als auch den Foulelfmeter kurz vor Schluss verwandelte er.

Mering II – ESV Augsburg 7:0

Erneut einen Kantersieg feierte der SV Mering II und bliebt Kissing so weiter auf den Fersen. Nach dem 7:0 steht das Team von Trainer Sascha Mölders mittlerweile bei 97 Treffern. Den Torreigen eröffnete Moritz Neumann nach vier Minuten. Lukas Weißenböck, Moritz Sachs und Maximilian Kless schraubten das Ergebnis bis zur 18. Minute auf 4:0. Danach leistete sich Oliver Knoll sogar den Luxus einen Foulelfmeter zu verschießen. Weißenböck erhöhte per Doppelpack innerhalb von drei Minuten auf 6:0, ehe Pascal Castro Santalla den Endstand markierte.

Alba Augsburg II – Merching II 0:3

Einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machten die Gäste. In Durchgang eins fielen keine Tore, kurz nach dem Seitenwechsel erzielte Maximilian Müller die Führung für Merching. Acht Minuten später legte Dominik Gentgen nach. Den Schlusspunkt setzte Philipp Gaag. (AZ)

A-Klasse Aichach: Hollenbach II marschiert vorneweg

Hollenbach II – Echsheim II 6:0

Von einer souveränen Heimvorstellung sprach Martin Aechter. Die Platzherren agierten sehr konzentriert, „und dadurch konnten uns die Gäste nie gefährlich werden“. Schon frühzeitig stellte Spielertrainer Fabian Schmidt (insgesamt zwei Treffer) die Weichen auf den Sieg, „und damit haben wir unser Spiel dann locker durchgezogen“, freute sich Aechter über die starke Teamvorstellung.

Hörzhausen – Igenhausen 3:0

Schiedsrichter Marcel Poppe musste durchgreifen. Zunächst sah Hannes Kißlinger von der Heimelf vor dem Wechsel die Rote Karte. Dann scheiterte noch Hikmet Görkarslan per Foulelfmeter an Gästeschlussmann Franco Bonifoglio (44.), ehe die Platzherren trotz Unterzahl drei Treffer durch Jürgen Bergknapp, Görkarslan und Alexander Böni vorlegen konnten. Die Gäste hätten sich dann mit drei Ampelkarten ebenfalls dezimiert, und so sei der Sieg nicht mehr in Gefahr gewesen, so Abteilungsleiter Andreas Grepmair. (r.r)