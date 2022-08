Fußball-A-Klasse

vor 34 Min.

Sportfreunde setzen sich ab, Mühlhausen siegt im Derby

Plus Die Sportfreunde Friedberg siegen im Derby gegen den TSV Friedberg II mit 6:0. Obergriesbach feiert ersten Sieg. Klingen muss auf ersten Dreier warten.

Von Reinhold Rummel

In der A-Klasse Ost setzten sich die Sportfreunde Friedberg an der Tabellenspitze ab. Die Ostler bezwangen im Derby den TSV Friedberg mit 6:0 und haben als einziges team jetzt sechs Punkte auf dem Konto. Ebenfalls einen Derbysieg gab es für den TSV Mühlhausen gegen den TSV Rehling. In der A-Klasse Aichach müssen die Wanderfreunde Klingen weiter auf den ersten Sieg warten. Hollenbach II hat keine Mühe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen