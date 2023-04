Tag des offenen Tores: Ein Spieler trifft gleich viel Mal

Die Sportfreunde Friedberg sowie Kissing und Mering II treffen sechsmal. Ein Team muss dennoch zittern. Aindling II erobert Platz zwei von Obergriesbach zurück.

Die Sportfreunde Friedberg marschieren in der A-Klasse Ost in Richtung Titel. Dank eines souveränen Erfolgs beträgt der Vorsprung auf Platz zwei fünf Punkte, wobei die Ostler noch eine Partie in der Hinterhand haben. Spannender geht es dagegen in der A-Klasse Augsburg Mitte zu. Dort liefern sich Kissing II und Mering II ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die Meringer knackten die 100-Tore-Marke, mussten beim Auswärtsspiel bei der DJK West bis zum Ende zittern. Der KSC bleibt wieder ohne Gegentor.

A-Klasse Ost: Obergriesbach stolpert

SF Friedberg Mühlhausen 6:1

Eine starke erste Halbzeit genügte den Sportfreunden. Bereits in der ersten Spielminute gingen die Hausherren durch Max Obermeyer in Führung. Davon ließen sich die Gäste nicht beeindrucken und erzielten durch Yannis Scherer in der achten Minute den Ausgleich. Die Antwort der Hausherren kam zwei Minuten später, als Hakan Nurten zum 2:1 traf und Valentin Enderle mit einem Flugkopfball (22.) auf 3:1 erhöhte. Eine Kombination der Hausherren schloss Michael Pfeifer vier Minuten später mit dem 4:1 ab. Im zweiten Spielabschnitt kontrollierten die Hausherren das Geschehen und erhöhten durch Roman Große (50.) auf 5:1. Franki Rajc erzielte mit einem sehenswerten Treffer den Endstand.

Aindling II- Inchenhofen II 5:1

Schon am Anfang des Spiels unterstrichen die Platzherren ihre Dominanz und gingen in der mit 1:0 durch Markus Bader in Führung. Markus Kurz erhöhte 2:0, ehe Elias kurz vor der Halbzeitpause auf 3:0 stellte. Marcel Schablas verkürzte. Christoph Herb und Sebastian Beerkircher sorgten für den Endstand

Friedberg II – TSV Sielenbach 1:3

Die Platzherren begannen vielversprechend und führten durch Victor Klier. Nach einer halben Stunde gaben die Gäste klar den Ton an. Mit einem Doppelschlag durch Elias Riedlberger und Simon-Johannes Wagner kurz vor dem Seitenwechsel drehten die Gäste das Spiel. Davon erholte sich die Heimelf nicht mehr. Riedlberger markierte nach rund einer Stunde den Endstand.

Obergriesbach – Dasing II 1:1

Nicht begeistert war SVO-Abteilungsleiter Michael Nodlbichler nach dem Schlusspfiff. „Wir haben einfach kein Rezept gefunden, den Gast permanent unter Druck zu setzen“ so der spielende Spartenleiter, der dem TSV-Schlussmann Benedikt Greppmair eine tadellose Leistung attestierte. „Der hat einfach super gehalten.“ Eine Stunde hielt der junge Dasinger Schlussmann seinen Kasten sauber. Dann servierte Raphael Weiß von der rechten Außenbahn. Aus dem Gewühl ließ dann Daniel Schickinger die Gelb-Schwarzen jubeln. Die Dasinger gaben sich aber nicht geschlagen. Zunächst scheiterte Martin Janyga mit einem Kopfball knapp. Wenig später versenkte Marc Baumgärtner einen Freistoß, der abgefälscht wurde zum Endstand.

A-Klasse Mitte: Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel

SG Göggingen – Kissinger SC II 0:6

Erneut ohne Gegentreffer blieb der KSC II beim klaren Erfolg in Augsburg. Den Torreigen eröffnete Dennis Kratzat nach elf Minuten. Nur vier Minuten später erhöhte Julian Zeiske auf 2:0. Mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause entschieden Julian Kauer und Simon Schotter die Partie vorzeitig. Im zweiten Durchgang sorgten Benedikt Nebert und Giteh Landing für den Endstand.

DJK West – SV Mering II 5:6

Die Gäste knackten im torreichen Duell in Augsburg die Marke von 100 Toren. Es entwickelte sich ein munteres Spiel mit vielen Treffern. Die Gastgeber gingen nach fünf Minuten durch Alexandru Vitan in Führung. Lukas Weißenböck sorgte nur wenig später für den Ausgleich. Nach einer Viertelstunde traf Alfonso Terrana für die Augsburger. Wiederum fast im Gegenzug egalisierte Moritz Neumann, ehe Weißenböck das Team von Trainer Sascha Mölders erstmals in Führung brachte. Weißemböck baute den Vorsprung auf 4:2 aus, ehe Justin Tanguc nach einer halben Stunde verkürzte. Kurz nach der Pause glichen die Hausherren durch Burak Koz zum 4:4 aus. Fünf Minuten später brachte Daniel Kapfer Mering wieder in Führung. Danach wurde es hektisch. Die DJK kassierte zwei Zeitstrafen, die die Gäste aber nicht nutzen konnten. George Tal erzielte in der 89. Minute das 5:5, ehe Weißenböck mit seinem vierten Treffer den Sieg des MSV perfekt machte. (sry-)

A-Klasse Aichach: Auch Klingen kann Hollenbach II nicht stoppen

FC Igenhausen – SG Pöttmes 1:7

„Uns fehlt einfach die Ausdauer, um bestehen zu können“, teilte Igenhausens Coach Eugenio Paci mit. Daniel Schölzke war der Mann des Tages bei den Pöttmesern. Fünf Treffer steuerte er beim Kantersieg bei.

BC Aichach II – SV Baar 1:2

Mit einer ersatzgeschwächten Elf musste BCA-Coach Dominic Brunner die Partie bestreiten. Selbst BCA-Urgestein Manfred Braun musste mit aushelfen und die letzte viertel Stunde agierte Aichach in Unterzahl, da sich ein weiterer Spieler verletzte. „Wir haben zahlreiche Akteure in die Erste hochschieben müssen“, so Brunner, „aber mein Team hat sich gut geschlagen und hätte sich zählbares verdient gehabt.“ Arthur Vogel erzielte die Blitzführung. Baar glich durch Florian Schuster aus. Und als der BCA dann dezimiert war, gelang Mehmet Sentürk in der Schlussminute der Siegtreffer.

Martin Brucklachner (helles Trikot) und die Wanderfreunde Klingen stemmten sich aufopferungsvoll gegen den Spitzenreiter aus Hollenbach (dunkles Trikot). Foto: Reinhold Rummel

WF Klingen – Hollenbach II 1:3

Für Klingens Coach Fabian Altmann ging der Erfolg der Gäste in Ordnung: „Die waren einfach galliger und giftiger, aber wir haben gut dagegengehalten und es ihnen nicht einfach gemacht.“ Klingen hatte dann Chancen bei Standards. Dabei verdiente sich Schlussmann Marco Wittmann ein Sonderlob. Beim Ausgleichstreffer war er machtlos, als Andreas Jäger per Kopf traf. Simon Fischer brachte Hollenbach wieder in Führung und Stefan Dax machte in der Schlussminute den Deckel drauf.