Weiße Weste ist futsch: Sportfreunde verlieren Spitzenspiel gegen Obergriesbach

Obergriesbach fügt den Sportfreunden Friedberg die erste Niederlage zu. Mering jubelt spät und bleibt Kissing auf den Fersen. Hollenbach feiert Kantersieg.

Nun sind in der A-Klasse Ost auch die Sportfreunde Friedberg ihren Nimbus los. Die Elf um Spielertrainer Thomas Nöbel bezog erstmals in der laufenden Spielrunde eine Niederlage. Am 17. Spieltag fügte der SV Obergriesbach den Ostlern eine 1:2-Heimpleite zu und bleibt damit selbst dick im Geschäft um den Aufstieg. In der A-Klasse Mitte bleibt der SV Mering II dem Kissinger SC dicht auf den Fersen. Ein Tor kurz vor Schluss sorgt weiter für Spannung im Titelrennen.

A-Klasse Ost

SF Friedberg – Obergriesbach 1:2

Nun hat es auch die Sportfreunde Friedberg erwischt. Im Spitzenspiel bezogen die Ostler gegen die Gelb-Schwarzen aus Obergriesbach ihre erste Saisonniederlage. Spielertrainer Thomas Nöbel, der sein Team eine Woche zuvor noch vor der ersten Pleite bewahrt hatte, war enttäuscht: „Das Team ist nicht so fokussiert wie in der Hinrunde. Wir kassieren immer wieder billige Tore durch individuelle Fehler.“ Dabei hatte nach seinem Geschmack die Heimelf die Partie über weite Strecken klar im Griff. „Aber nach der Halbzeit waren wir völlig neben den Schuhen. Da fehlten dann die wichtigen 15 Prozent, um energisch dagegen zu halten.“ Obergriesbach nutzte dies schonungslos. Zunächst erzielte Bastian Stefanovic den Führungstreffer mit der ersten Aktion nach der Pause und Marian Pauer legte fünf Minuten später den zweiten Treffer nach. „Da haben wir richtig gepennt“, wetterte Nöbel: „Das war ein Quark, was wir abgeliefert haben.“ Lediglich Florian Haug konnte noch den Anschlusstreffer erzielen, ansonsten stand SVO-Torhüter Christoph Gerl im Weg. Hitzig wurde es in den Schlussminuten. Stefanovic sah die Ampelkarte und Simon Achter Rot wegen Foulspiel.

TSV Friedberg II – Dasing II 0:3

Für Friedbergs Trainer Florian Schmolinski waren die frühen Gegentreffer für den weiteren Spielverlauf ausschlaggebend. „Davon haben wir uns nicht mehr erholt.“ Dabei hatte seine Elf gleich zu Beginn die dickste Chance, aber Heman Adnan Mohamad zielte überhastet am leeren Tor vorbei. Besser machte es Christoph Römmelt nach einem Eckball nach zehn Minuten. Der Dasinger schob aus zehn Metern zur Führung ein. Nur drei Minuten später erhöhte Fabian Richter auf 2:0 für die Gäste. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel machten die Dasinger dann schnell den Deckel drauf. Richter narrte erneut die Friedberger Abwehrreihe und traf zum 3:0. Die Heimelf bemühte sich zwar um, aber lediglich Berkay Özer rasierte mit einem Distanzschuss die Querlatte.

Fußball-A-Klasse: Punktteilungen im Abstiegskampf

Adelzhausen II – TSV Sielenbach 2:2

Für BCA-Coach Fabian Straßer lief die spielentscheidende Situation in der 56. Minute. Gästestürmer Andreas Braun scheiterte mit einem Foulelfmeter an Routinier Jürgen Dumbs – im Gegenzug erzielte Philipp Sedlmayr den Anschlusstreffer. Straßer: „Beim dritten Gegentreffer wäre die Partie bestimmt gelaufen gewesen.“ Sielenbach führte durch die Tore von Simon Riedlberger und Julian Mayr zur Pause mit 2:0. Die Heimelf hielt aber dagegen und kam zurück. Der Lohn war der Ausgleich in der Schlussminute durch Sedlmayr nach einem Eckball.

Oberbernbach II – Inchenhof. II 1:1

Keinen Sieger gab es im Kellerderby. SCO-Coach Ludwig Heineck sprach aber von einem sehr glücklichen Punkt für die Gäste. Bis zur Schlussminute führte die Heimelf durch einen Treffer von Fadel Afoda aus der 67. Minute. Dann unterlief Schlussmann Alexander Tschmir ein Foulspiel. Den fälligen Strafstoß versenkte Lukas Michl zum Endstand.

A-Klasse Aichach: Hollenbach II mit Kantersieg

Schrobenhau. – Hollenbach II 0:8

Ein Schützenfest feierte der Spitzenreiter. Für Martin Aechter, dem spielenden Co-Trainer der Gäste wäre sogar noch ein höherer Auswärtssieg möglich gewesen. „Schrobenhausen hat die Partie sehr fair gestaltet und war uns in allen Belangen unterlegen. „Das sieht man selten, dass eine Elf so klar unterlegen ist.“ In die Torschützenliste eintragen konnten sich Fabian Schmidt (3), Georgios Dontsis (2), Simon Fischer, Julian Nefzger und Aechter selbst.

BC Aichach II – Gerolsbach II 1:1

Für BCA-Coach Dominic Brunner war der Garant für den Punkt der Gäste deren Schlussmann Elias Edlhuber. „Der hat einfach überragend gehalten und unsere besten Chancen zunichte gemacht.“Zudem hatte die Heimelf mit zwei Pfostenkracher von Edwin Korelko und Can Rachid Schusspech. Die Gäste führten durch einen Blitztreffer nach dem Seitenwechsel von Maximilian Stadler. Routinier Arthur Vogel sorgte mit einem Distanzschuss für den Ausgleich

A-Klasse Mitte: Mering II und Kissing II im Gleichschritt

FC Öz Akdeniz – Mering II 2:3

Einen ganz wichtigen Erfolg feierte die Zweite des MSV. Beim Tabellendritten dauerte es allerdings bis kurz vor dem Ende, ehe das Team von Trainer Sascha Mölders jubeln durfte. Bereits nach drei Minuten traf Torjäger Maximilian Kless zum 0:1. Mit dem Pausenpfiff glich Hasan Can aus. Während Oliver Knoll eine Zeitstrafe absaß, war wieder Can zur Stelle und drehte die Partie. Die beste Offensive der Liga war nun gefordert. In der 83. Minuten glich Adam Matuszak aus, ehe der eingewechselte Pascal Castro Santalla kurz vor Schluss den Siegtreffer erzielte. (r.r)

ESV Augsburg - Kissinger SC II 0:1

Der Kissinger SC II verteidigte die Tabellenführung dank eines 1:0-Erfolgs. Erneut blieb der KSC dabei ohne Gegentreffer. Das goldene Tor für die Mannschaft von Trainer Andreas Schaile erzielte Jugendspieler Marlon Gritzner auf Vorlage von Daniel Knoll in der 72. Minute.