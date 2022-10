Sportfreunde Friedberg schießen bis zur Pause sechs Tore

Plus Fußball-A-Klassen: Tabellenführer SF Friedberg bleibt in der Hinrunde ungeschlagen. Rinnenthal II feiert Derbysieg gegen Dasing II. Rehling holt Punkt im Derby.

Die Sportfreunde Friedberg feierten in der Fußball-A-Klasse Ost einen Kantersieg beim SC Oberbernbach II. Dasing II verlor das Derby gegen Rinnenthal II. Rehling holte in der A-Klasse Ost einen Punkt im Derby gegen Aindling.