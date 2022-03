Abazi bleibt: SV Mering verlängert mit Trainerduo

Chefcoach Ajet Abazi und Co-Trainer Roland Pankratz bleiben bis 2023 beim SV Mering. Was sich das Trainerteam erhofft und was der Vorsitzende sagt.

Die Landesliga-Fußballer des SV Mering werden auch in der kommenden Saison vom Trainduo Ajet Abazi und Co-Trainer Roland Pankratz trainiert. Das bestätigte MSV-Vorsitzender Georg Resch, der mit der Arbeit des Duos sehr zufrieden ist: „Sie machen insgesamt sehr gute Arbeit. Die sportliche Entwicklung passt, und die Stimmung ist gut.“ Resch lobt auch Assistent Pankratz. „Er hält das Team zusammen und unterstützt Ajet. Das passt einfach gut, und deshalb gab es keinen Zweifel, dass wir mit beiden weiterarbeiten wollen.“

Cheftrainer Ajet Abazi bleibt beim SV Mering

Ajet Abazi ist seit 2019 Cheftrainer beim MSV. Zuvor trainierte der 45-Jährige unter anderem Türkgücü Königsbrunn, Stadtwerke Augsburg, den SC Bubesheim, Türkspor Augsburg und BCA Oberhausen. Als Spieler war der Mittelfeldspieler unter anderem bei FC Augsburg in der Regionalliga am Ball. „Mir macht es hier sehr viel Spaß. Menschlich passt es mit der Mannschaft sehr gut, und auch sportlich läuft es“, so Abazi, der hinzufügt: „Ich fühle mich sehr wohl und hoffe, bei der Eröffnung der neuen Sportanlage noch Trainer zu sein.“

Roland Pankratz ist seit dieser Saison als Co-Trainer beim MSV an Bord. Der 50-Jährige war zuvor Sportlicher Leiter beim TSV Königsbrunn. Der frühere Torhüter stand unter anderem beim FC Königsbrunn, Schwaben Augsburg und dem TSV Aindling zwischen den Pfosten.