Abstiegskampf pur: Mering und Kissing stehen stark unter Druck

Plus Der Kissinger SC empfängt Germaringen. Für Trainer Marco Henneberg zählt nur das Ergebnis, eine Sache ärgert ihn. Das hat mit den Platzverhältnissen zu tun.

In den Bezirks- und Kreisligen beginnt mit dem Spieltag eine englische Woche mit drei Partien innerhalb von weniger als zehn Tagen. Besonders für den Kissinger SC heißt es: Verlieren verboten. Der SV Mering kämpft in der Landesliga ebenfalls ums Überleben. Auch der MSV hat ein Kellerduell vor der Brust. In der Kreisliga hofft der BC Rinnenthal auf einen Ausrutscher des Spitzenreiters.

Landesliga Drei Spiele, drei Niederlagen – das ist die Bilanz des SV Mering 2023 in der Landesliga Südwest. Der MSV braucht dringend Punkte, um die Relegationsplätze wieder zu verlassen. Der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz beträgt mittlerweile drei Punkte. Umso wichtiger ist das Heimspiel am Samstag gegen den TV Erkheim . Der Aufsteiger liegt in der Tabelle vier Zähler hinter den Meringern und braucht ebenfalls dringend Punkte im Abstiegskampf . Im Hinspiel feierte das Team von Trainer Ajet Abazi einen 4:1-Erfolg. Seit sechs Ligaspielen wartet der MSV auf einen Dreier, die Gäste aus dem Allgäu warten seit fünf Partien auf einen Sieg.

Bezirksliga Etwas wiedergutzumachen hat auch der FC Stätzling , denn beim Schlusslicht TSV Nördlingen II reichte es nur zu einem 2:2. „Die erste Halbzeit war nicht gut, aber das Spiel ist auch unglücklich gelaufen. So schlecht war das nicht, weshalb ich meiner Mannschaft keinen großen Vorwurf machen kann“, stellt Trainer Emanuel Baum klar. Am Samstag ist der FCS zu Gast beim Landesliga-Absteiger VfR Neuburg. „Das ist eine Mannschaft mit erfahrenen Spielern, bei der wir aber auf jeden Fall etwas holen wollen“, so Baum , der den Gegner beim Gastspiel in Ecknach beobachtet hat. Bei den Neuburgern rumort es. Mit Tobias Vollnhals und Semih Coklar wurden zwei Spieler für den Rest der Saison suspendiert. Das interessiert die Stätzlinger aber weniger, die eigene Probleme haben. Denn die Ausfallliste wird nicht kleiner. Unter der Woche waren einige Spieler aufgrund von Erkrankungen nicht im Training. Torhüter Fabian Rosner und Max Pletschacher drohen nicht rechtzeitig fit zu werden. Luis Lindermayr und Emanuel Blenk befinden sich im Urlaub. Auch die Brüder Nick und Tim Sautter plagen sich noch mit Verletzungen und werden erst in zwei Wochen wieder eingreifen können. Dafür kehrt Manuel Tutschka nach seiner Sperre zurück.

Wer am Sonntag auf dem Platz stehen wird, spielt für Kissings Trainer Marco Henneberg nicht die Hauptrolle: „Wir sind jetzt im Abstiegskampf angekommen. Es geht jetzt nur noch um Punkte.“ Nach zwei Niederlagen zum Auftakt ist der Aufsteiger auf Platz zwölf abgerutscht. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt nur noch einen Zähler. Nun empfängt der KSC den Mitaufsteiger SVO Germaringen. An das Hinspiel erinnert sich Henneberg ungern: „Das war desolat und unser schlechtestes Saisonspiel. Da waren wir in allen Belangen unterlegen und haben verdient verloren.“ Mit 0:4 kehrten die Kissinger aus dem Allgäu heim, jetzt soll die Revanche gelingen: „Kämpferisch und läuferisch war das auch in den beiden Spielen zuletzt okay, aber wir brauchen nun Punkte. Es ist egal, wie der Gegner heißt, wir müssen unsere Leistung auf den Platz bekommen.“ Gespielt wird am Sonntag erneut auf Kunstrasen, was den Kissinger Coach nicht wirklich erfreut: „Ich hätte lieber auf Rasen gespielt, weil da das kämpferische Element eine größere Rolle spielt“, so Henneberg. Immerhin konnte der KSC das Abschlusstraining am Donnerstag ebenfalls auf Kunstrasen absolvieren. Unter der Woche fielen einige Spieler mit Erkältungen aus, definitiv fehlen wird gegen Germaringen Jonas Graf, den Knieprobleme plagen.