Acht Siege am Stück: Für Griesbeckerzell kommt Winterpause zur Unzeit

Plus Sportlich ist die Unterbrechung nicht optimal für Griesbeckerzell. In Friedberg fällt die Bilanz positiv aus. Rinnenthaler Routinier ist Spieler des Spieltags.

Für die allermeisten Mannschaften im Wittelsbacher Land ist die Herbstrunde nun beendet und die Spieler verabschieden sich in die wohl verdiente Winterpause. Dabei kommt nicht allen die Unterbrechung gelegen – zumindest wenn man auf die Formkurve blickt.