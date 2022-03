Fußball

19.03.2022

Adelzhausen will Revanche gegen Friedberg

Plus Am Sonntag stehen zwei Landkreis-Derbys in der Kreisliga Ost an. Während der TSV Friedberg mit der Vorbereitung hadert, kommt Adelzhausen mit Selbstvertrauen.

Von Sebastian Richly

Der TSV Dasing war am vergangenen Wochenende bereits im Einsatz. Für die restlichen heimischen Kreisligateams geht es am Sonntag wieder um Punkte. Die Vorzeichen stehen nicht unbedingt gut, vor allem für den TSV Friedberg, der am Sonntag ab 14 Uhr den BC Adelzhausen empfängt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen