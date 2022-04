Fußball

12:00 Uhr

An der Tabellenspitze: So geht Stätzling mit der Rolle des Gejagten um

Manuel Salzmann (unten) und der SV Mering holten gegen den VfB Durach nach starker Aufholjagd noch einen späten Punkt. Gegen den VfR Neuburg soll am Sonntag aber wieder ein Dreier her.

Plus Sowohl der SV Mering als auch der FC Stätzling haben am Wochenende Serien zu verteidigen. Für den FCS steht im Topspiel in Wörnitzstein aber mehr auf dem Spiel.

Von Sebastian Richly

Als Fußballer ist es ein schönes Gefühl, ganz oben zu stehen. So ergeht es seit Mittwochabend den Bezirksliga-Kickern des FC Stätzling. Der FCS steht erstmals in dieser Saison an der Tabellenspitze. Wie das Team von Trainer Andreas Jenik mit der Rolle des Gejagten umgeht und wie der SV Mering das wilde 2:2 unter der Woche verkraftet hat.

