Fußball

08:00 Uhr

Aufstieg als Ziel: Wie Stätzling mit der Favoritenrolle umgeht

Der FC Stätzling um Trainer Andreas Jenik peilt den Aufstieg in die Landesliga an. Der Kader bleibt fast gleich, dennoch gibt es Neuerungen.

Plus Nach Platz drei gibt der FC Stätzling nun den Aufstieg als Ziel aus. Wie Manfred Endraß die Vorbereitung bewertet und warum sich die Anstoßzeiten ändern.

Von Sebastian Richly

„Man kann einen Aufstieg nicht planen, aber natürlich wollen wir aufsteigen. Wir sind uns unserer Favoritenrolle bewusst“, so ungewohnt offensiv spricht Stätzlings Abteilungsleiter Manfred Endraß über die Zielsetzung in dieser Saison. Nach Platz sechs, fünf, vier und im Vorjahr drei soll es nun noch weiter nach oben gehen. Warum der Spartenchef so optimistisch ist und warum er sich über die Mannschaft ärgert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen