Fußball

vor 25 Min.

Aufstieg auf Mallorca: SV Mering II jubelt am Ballermann und lässt es krachen

Plus Die Fußballer des SV Mering II feiern auf Mallorca die Meisterschaft. Das Team von Sascha Mölders schafft den Durchmarsch.

Von Sebastian Richly

Gebannt gingen die Blicke der Spieler des SV Mering II beinahe im Minutentakt auf das Smartphone. Wie steht es beim Relegationsspiel zwischen der TSG Thannhausen und der SpVgg Lagerlechfeld? Am Ende jubelten auch die Meringer, die ihren Aufstieg auf Mallorca feierten. Es war der Auftakt einer langen Partynacht.

Um kurz vor 19 Uhr am Samstag war es amtlich. Das Spiel in Aystetten zwischen Thannhausen und Lagerlechfeld endete mit 1:4. Da sich Lagerlechfeld dadurch für die Bezirksliga qualifiziert hat, entfällt die nächste Relegationsrunde im Kreis Augsburg, wodurch den Meringern der Durchmarsch in die Kreisliga gelungen ist. Trainer Sascha Mölders und seine Mannschaft feierten diesen Erfolg standesgemäß auf Mallorca. Bereits am Donnerstag hatte sich der Meringer Trupp aufgemacht in Richtung Ballermann.

