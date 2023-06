Fußball

vor 51 Min.

Aus dem Urlaub zum Klassenerhalt - zwei Routiniers sollen Mering retten

Plus Im Rückspiel der Landesligarelegation empfängt der SV Mering am Samstag Feldmoching. Zwei Spieler werden dafür extra eingeflogen. Die Ausgangsituation ist klar.

Von Sebastian Richly

Schafft der SV Mering den Klassenerhalt oder muss er nach zehn Spielzeiten aus Landesliga absteigen? Das entscheidet sich am Samstag im Rückspiel der Landesliga-Relegation gegen die SpVgg Feldmoching (16 Uhr). Trotz der knappen 1:2-Niederlage im Hinspiel gehen die Meringer optimistisch in das nun definitiv letzte Spiel der Saison.

„Ich bin guter Dinge. Wenn wir unsere Leistung abrufen, sollte es klappen“, so Trainer Gerhard Kitzler. Lange Zeit war der MSV im Hinspiel mit den Münchnern auf Augenhöhe und das trotz fast 90-minütiger Unterzahl. Julian Baumann hatte nach einem Foulspiel bereits nach sieben Minuten die Rote Karte gesehen. „Da war unser Matchplan sofort hinüber. Mich hat überrascht, wie passiv Feldmoching in Überzahl gespielt hat. Am Ende haben wir unglücklich verloren, weil wir meiner Meinung nach noch zwei Elfmeter hätten bekommen müssen“, so Kitzler.

