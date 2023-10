Fußball-Bayernliga

vor 51 Min.

Später K.o: Pipinsried verliert Derby in Dachau

Plus Der FC Pipinsried kassierte im Derby beim TSV Dachau eine bittere 0:1-Niederlage. Das Tor des Tages fällt später. Der FCP hat zweimal Pech.

Jede Niederlage hinterlässt Enttäuschung und Ärger. Besonders deutlich ausgeprägt sind diese Folgen immer dann, wenn eine Mannschaft erst ganz am Ende eines Spiels zum Verlierer wird. So erging es am Samstag dem FC Pipinsried, der vor 460 Zuschauer beim Nachbarn TSV Dachau den entscheidenden Treffer in der 89. Minute kassierte.

Michal Wizor, kurz zuvor erst auf den Platz an der Jahnstraße gekommen, nutzte eine Vorlage von Marco Jacob und sicherte dem Gastgeber einen 1:0-Sieg in diesem Derby. Der Absteiger aus der Regionalliga verliert damit ein wenig den Anschluss an die beiden Spitzenplätze in der Bayernliga Süd. Pipinsried ging erst zum zweiten Mal in dieser Runde auswärts leer aus, zum ersten Mal passierte das kürzlich beim SV Heimstetten. Ein Erfolg in Dachau wäre für die Mannschaft von Trainer Martin Weng nicht zuletzt auch deshalb wichtig gewesen, weil nun das Heimspiel gegen Spitzenreiter TSV Landsberg ansteht. Es wird die vorletzte Begegnung in der Vorrunde, in der sich die Pipinsrieder mit bislang 28 Punkten sehr gut geschlagen haben. Das deutlich ausgeprägte Verletzungspech im Kader hat weitere Punktgewinne verhindert. In Dachau trafen sie vor der Pause zweimal Aluminium, während Dachau nach dem Seitenwechsel einmal auf diese Weise Pech hatte. (jeb)

