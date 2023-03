Fußball

Bereit für den Abstiegskampf? Hollenbach startet Mission Klassenerhalt

Plus Vor dem Start liegt der TSV Hollenbach am Tabellenende. Zwei Neuzugänge und eine stabilere Defensive sollen die Relegation bringen. So ist die Ausgangssituation.

Von Johann Eibl

2022 war für die Fußballer des TSV Hollenbach ganz gewiss ein besonderes Jahr. Zuerst wurde der Titel in der Bezirksliga Schwaben Nord errungen, dann ging es erstmalig in der langen Vereinsgeschichte hoch in die Landesliga. Und dazwischen wurde geradezu meisterlich gefeiert, unter anderem auch auf "Malle". Die Pause, ehe die Vorbereitung zur neuen Runde startete, die bisher mit vielen sportlichen Rückschlägen einherging, war kurz, vielleicht zu kurz. Jetzt muss sich zeigen, ob die Mannschaft sich im Winter gut erholt hat, um mit neuer Motivation und aufgetankten Akkus das schwierige Unternehmen Klassenerhalt in Angriff zu nehmen.

