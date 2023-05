1:6-Niederlage besiegelt Abstieg des Kissinger SC

Plus Für den Kissinger SC lässt sich der Abstieg nicht mehr abwenden. Stätzling schafft ein Unentschieden, den Affingern gelingt es, den TSV Aindling zu ärgern.

Ein turbulentes Wochenende erlebten die Zuschauerinnen und Zuschauer auf den heimischen Sportplätzen. Stätzling startete schwungvoll, ließ dann aber stark nach. Für Kissing endete das Spiel gegen Oberstorf mit einer großen Enttäuschung.

Der FC Stätzling kam im Heimspiel gegen den bereits als Absteiger feststehenden FC Maihingen nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Für die Gastgeber begann die Partie verheißungsvoll, nach sechs Minuten fiel der 1:0-Treffer. Zunächst scheiterte noch Emanuel Blenk, den Abpraller verwertete schließlich Paul Iffarth. Danach hatte der FCS gute Gelegenheiten bei Kopfbällen von Gastl, Iffarth und Baum. Ansonsten sah das Publikum viel Leerlauf im Offensivspiel beider Teams. Die zweite Spielhälfte startete mit schwungvollen Stätzlinger Angriffsbemühungen, die aber nur von kurzer Dauer waren.