Abschiedsstimmung beim SV Mering - FC Stätzling trifft auf Angstgegner

Die Spieler des SV Mering gehen mit einer Serie von vier Siegen am Stück ins letzte Heimspiel in Friedberg.

Plus Der SV Mering spielt am Samstag letztmals im Friedberger Landkreisstadion. Der FC Stätzling trifft auf den FC Günzburg. Ein Sieg wäre eine Premiere.

Von Lorenz Ostermaier, Lorenz Ostermaier, Sebastian Richly

Das erste Viertel der Saison haben die Bezirksligamannschaften hinter sich. Sowohl der SV Mering in der Bezirksliga Süd als auch der FC Stätzling in der Nordstaffel rangieren auf dem vierten Rang. Beide bekommen es am Samstag mit einem Team aus dem Tabellenmittelfeld zu tun. Während es für den FCS ein normales Heimspiel ist, wird es für den MSV sehr besonders. Es steht ein Abschied an, allerdings ein guter.

Mering spielt letztmals in Friedberg

Am 17. Juli 2022 bestritt der SV Mering das erste Pflichtspiel „zu Hause“ im Friedberger Landkreisstadion. Damals konnten die Meringer in der Landesliga den TSV Hollenbach mit 3:1 besiegen. Nun steht das letzte Heimspiel für den MSV in der Ausweichheimstätte an. Bevor es in zwei Wochen wieder an der Meringer Sportanlage um Punkte geht, empfängt das Team von Trainer Dominik Sammer am Samstag um 16 Uhr die SG Niedersonthofen. „Wir wollen uns, genauso wie es damals angefangen hat, mit einem Sieg aus Friedberg verabschieden. Es wäre ein schöner Abschluss, da es auch viele Probleme wie den Abstieg hier gab“, so Sammer, der in der vergangenen Saison mit dem SC Oberweikertshofen zu Gast war im Rothenbergstadion. Sein erstes Mal dort verlor er.

