Beflügelte Stätzlinger wollen Druck machen - Mering in der Favoritenrolle

Plus Der FC Stätzling will beim FC Horgau seine Serie ausbauen. Der Coach warnt vor einem Spieler. Der SV Mering muss beim Schlusslicht Langerringen ran.

Auswärts müssen am Wochenende sowohl der Fc Stätzling als auch der SV Mering. Während der MSV beim Schlusslicht in der Favoritenrolle ist, steht für den FCS ein Spiel auf Augenhöhe auf dem Programm.

Durch das 0:0 gegen den SSV Niedersonthofen ist der SV Mering nun seit sieben Spielen ungeschlagen. Vorallem auswärts läuft es für die Meringer gut, denn in den drei vergangenen Partien auf fremden Plätzen konnten die Meringer jedes Mal drei Punkte mit nach Hause nehmen, damit steht der MSV in der Auswärtstabelle auf Platz eins. Da dürfte das Gastspiel am Sonntag um 15 Uhr beim Tabellenletzten SpVgg Langerringen genau richtig kommen. „Wir wollen immer gewinnen, egal welcher Gegner kommt“, so MSV-Trainer Dominik Sammer, der von einem schweren Auswärtsspiel spricht. Die Favoritenrolle dürfte klar verteilt sein, die Meringer befinden sich derzeit mit 16 Punkten auf Platz vier der Tabelle und sind lediglich drei Punkte vom Tabellenführer entfernt. Der Meister der Kreisliga Augsburg hat gerade einmal fünf Zähler auf dem Konto.

