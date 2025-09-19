Rinnenthal empfängt Spitzenreiter – Mering will seine Tabellenführung verteidigen

Am elften Spieltag steht dem BC Rinnenthal mit dem Heimspiel gegen Spitzenreiter TSV Haunstetten eine echte Bewährungsprobe bevor. Der SV Mering hingegen will beim Gastspiel in Babenhausen weitere drei Punkte einfahren, um die Tabellenführung in der Bezirksliga Süd zu verteidigen.

Mit einem 1:0- Auswärtserfolg in Meitingen untermauerte der BC Rinnenthal am vergangenen Spieltag seine starke Form. In den letzten sechs Partien holte der BCR vier Siege und ein Unentschieden und steht damit mit 17 Zählern im soliden Tabellenmittelfeld. Der Puffer auf die Abstiegsränge beträgt komfortable acht Zähler.

Am Sonntag (15 Uhr) empfängt der BCR den Tabellenführer TSV Haunstetten. Die Gäste überraschen bislang die Liga: Nach einem großen Umbruch im Sommer und mit einem Kader, der vor allem aus jungen Talenten besteht, führen sie mit 25 Punkten derzeit die Tabelle an. „Haunstetten ist eine sehr junge, ehrgeizige und agile Mannschaft mit viel Spielfreude. Sie haben gerade einen starken Lauf und die Spielfreude ist auch auf dem Platz zu erkennen“, beschreibt Spielertrainer Manuel Utz den kommenden Gegner.

BC Rinnenthal will die Punkte gegen Haunstetten zu Hause lassen – SV Mering reist nach Babenhausen

Dennoch haben die Rinnenthaler genug Selbstvertrauen und Motivation, die drei Punkte in Rinnenthal zu lassen: „Wenn wir so spielen, wie in Meitingen, können wir definitiv die drei Punkte zuhause lassen. Leider ist unsere Vereinslegende und langjähriger Betreuer Roman Kramer von uns gegangen. Daher haben wir nochmal extra einen Grund, die drei Punkte zu holen.“ Julian Büchler und Lukas Genitheim fallen für die kommende Aufgabe aus. Auch Markus Baader und Moritz Juppe stehen Utz und Merwald nicht zur Verfügung.

Der SV Mering tritt am Sonntagnachmittag (15:30) beim TSV Babenhausen an. Mit 24 Punkten auf dem Konto führen die Meringer aktuell die Tabelle und stellen mit einer beeindruckenden Tordifferenz von 32:8 sowohl die beste Offensive als auch die stabilste Defensive der Liga.

Unterschätzen darf man den kommenden Gegner aber nicht: Zwar rangieren die Babenhausener aktuell mit zehn Zählern auf Rang zwölf, konnten aber zuletzt einen überraschenden 3:2- Erfolg beim Aufstiegsfavoriten VfL Kaufring feiern und tankten somit ordentlich Selbstvertrauen. „Ich erwarte ein schwieriges Spiel. Babenhausen ist ein gefährlicher Gegner und ist gerade in Umschaltsituationen sehr gefährlich. Wir müssen achtsam sein, um das Spiel erfolgreich zu gestalten“, erklärt Spielertrainer Thilo Wilke. Der junge Spielertrainer muss jedoch auf Harald Kerber und Maximilian Kless verzichten. Zudem steht eine Fragezeichen hinter Massimo Pegoraro.