Mit Rang sechs war Trainer Dominik Sammer in der vergangenen Saison nicht ganz zufrieden. In diesem Jahr soll es für den SV Mering wieder weiter nach oben gehen. Der Kader ist breiter als in der vergangenen Spielzeit, dennoch wird es zum Start eng. Was Trainer Dominik Sammer von seiner Mannschaft erwartet und welche Rolle Sascha Mölders spielt.

