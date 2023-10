Fußball-Bezirksliga

30.10.2023

"Brutale Qualität": Mering holt verdienten Heimsieg gegen Dinkelscherben

Plus Ringen um Punkte in der Bezirksliga: Mering ist zurück in der Erfolgsspur, Stätzling bleibt auch gegen Griesbeckerzell ohne Gegentor. Ecknach verliert zum dritten Mal in Folge.

Zum Abschluss der Vorrunde in der Bezirksliga Nord blieben die Fußballer des FC Stätzling zum fünften Mal hintereinander ohne Gegentreffer und festigten ihren zweiten Platz. Gegen den SC Griesbeckerzell taten sie sich aber schwer. In der Bezirksliga Süd gewann der SV Mering zu Hause.

Stätzling – Griesbeckerzell 1:0

Der FC Stätzling hatte beim knappen 1:0-Erfolg gegen Griesbeckerzell mehr Mühe als erwartet. Paul Iffarth erzielte per Elfmeter früh das Tor des Tages. Die erste Halbzeit gehörte eindeutig den Gastgebern, die überlegen agierten und bereits in der 13. Minute in Führung gingen. Vincent Stegmiller wurde im Strafraum zu Fall gebracht und Iffarth verwandelte den Elfer sicher zum 1:0 für den FCS. Nach dem Seitenwechsel drehten die Gäste auf und kamen durch Sebastian Kinzel zu zwei Treffern, denen aber wegen Abseits die Anerkennung verweigert wurde – aus Sicht der Zeller eine Fehlentscheidung.

