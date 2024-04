Dem FC Stätzling reicht gegen stark spielende Hollenbacher ein Tor

Plus Im Landkreis-Derby der Fußball-Bezirksliga Nord erweist sich der Tabellenzweite Stätzling als effektiver. Mering holt beim Süd-Tabellenführer einen Punkt.

In der Fußball-Bezirksliga Süd gastierte der SV Mering am Sonntag bei Tabellenführer SV Cosmos Aystetten. Im Landkreis-Duell der Bezirksliga Nord empfing der TSV Hollenbach Aufstiegsaspirant FC Stätzling. Griesbeckerzell und Ecknach mussten sich diesmal mit einem Punkt zufriedengeben.

Cosmos Aystetten – SV Mering 1:1