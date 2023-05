Fußball-Bezirksliga

Double perfekt: TSV Aindling holt sich nach Aufholjagd die Meisterschaft

Plus Der TSV Aindling holt sich nach dem Pokal auch die Meisterschaft. Ein spätes Tor bringt den ersehnten Titel. Danach wird das Double ordentlich gefeiert.

Der Mai wird gerne als Wonnemonat bezeichnet. Für die Fußballer des TSV Aindling trifft dieses Wort in ganz besonderer Weise zu. Am 1. 5. wurden sie Kreispokalsieger, am Samstag machten sie mit einem 3:2-Sieg beim SV Wörnitzstein-Berg in Donauwörth den Aufstieg in die Landesliga perfekt. Ein Double, das danach ordentlich gefeiert wurde, zuerst bei einem Essen nach der Rückkehr im Sportheim. Und später ging die Fete in Augsburg weiter.

Da erwies es sich als durchaus zweckmäßig, dass die Entscheidung an einem Samstag fiel, so brauchten die Spieler vor dem Heimgang nicht allzu früh auf die Uhr zu blicken. Außerdem ist noch ein Ausflug nach Mallorca angedacht, so wie es die Hollenbacher aus dem gleichen Anlass 2022 machten.

